Починаюча модель Діва Кассель, дочка акторів Моніки Беллуччі і Венсана Касселя, нещодавно захопила мережу не тільки модною фотосесією для глянцю, але і простими особистими кадрами.

Молода дівчина веде закритий спосіб життя, не розповідає про себе, уникає скандальних моментів і рідко показує нові кадри в Instagram. Проте, в мережі часто з'являються фото, які публікують самі фанати.

Пару днів тому Діва представила одяг від відомого будинку моди у фотосесії для глянцевого журналу. А ось її особисті фото з її улюбленою кішкою, яку вона вирішила показати в Мережі як виняток, порадували шанувальників не менше.

На кадрах дівчина була дуже мила:

"Мила кішечка; ви обидві просто чарівні; заздрю; рівень милоти завищений; подобалася твоя мама, а тепрь і ти; займає місце в серцях; Buona domenica 😘; дуже гарненька; Британська короткошерста кішка проти гатто Бомбея?; бездоганно виходить; як цукрова вата " - пишуть фанати.

Варто відзначити, що висхідна зірка вже не раз з'являлася на обкладинках популярних журналів.

У новому пості в Instagram дочка Беллуччі показала кадри нової фотосесії. Діва Кассель приміряла різні сміливі вбрання, а також на одному з фото з'явилася зовсім без одягу. Дівчина вразила стрункою фігурою.

Нагадаємо, що 16-річна дочка Моніки Беллуччі полонила своєю ніжною "улоговинкою гріха"

А ще Politeka писала, що 57-річна Моніка Беллуччі здивувала виглядом у сукні з ризикованим вирізом

Також Politeka повідомляла, що дочка Моніки Беллуччі вразила видом на подіумі, примірявши розкішне