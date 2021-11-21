Відома українська співачка Злата Огневич, яка стала героїнею "Холостячки", розповів, що думає про укладення шлюбного контракту.

Як пише Politeka.net, своєю думкою з цього приводу 35-річна артистка поділилася в одному з ефірів проекту. Відповідні кадри з'явилися на офіційній сторінці телеканалу СТБ в Instagram.

У новому випуску Злата Огневич познайомилася з сім'ями учасників проекту. Так, сестри Максима Тарапати вирішили дізнатися, що Злата думає про укладення шлюбного контракту.

Огневич зазначила, що для неї це було дуже несподіване питання.

"Ну, якби він мені запропонував, я буду приймати це рішення... Сама б не пропонувала, я про це навіть не думала», - сказала «Холостчка».

У свою чергу мама Максима додала, що переживає, як пара знайде баланс між роботою і сім'єю. Жінка побажала "Холостячці" зробити правильний вибір на проекті.

Раніше Politeka писала, що ймовірний обранець Холостячки Огневич "видав" себе в мережі:"не прогав своє щастя".

Нагадаємо, що Огневич зізналася перед фіналом "Холостячки", що закохана: фото все пояснює.

A ще Politeka повідомляла, що Огневич вразила змінами в зовнішності: як виглядала" Холостячка " 8 років тому і що було не так.