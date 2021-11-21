Вокалістка групи The Hardkiss Юлія Саніна публічно привітала свого сина і оприлюднила кадри з іменин.
21 листопада в родині Юлії Саніної та її чоловіка гітариста Валерія Бебко-свято. Свій день народження святкує син співачки Даніїл. Хлопчику виповнилося шість років.
Як пише Politeka.net, зіркова матуся оприлюднила кадри з дня народження синочка, який відзначали в Дубаї.
У себе в Instagram Юлія лаконічно підписала: "З Днем народження, моя любов❤️".
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Батьки вирушили з іменинником в парк атракціонів і покаталися на американських гірках, від яких хлопчик був просто в захваті.
Шанувальник не пройшли повз і приєдналися до привітань.
"Вітаємо вашого синочка!🎉 Нехай росте Вам на радість! Даня, будь щасливий і усміхненим завжди!❤️ Юля, з іменинником!",
"З днем народження, Данечка!)) ",- пишуть в мережі.
Нагадаємо, що Саніна без макіяжу вразила виглядом у звичайному житті.
Як повідомляла Politeka, Саніна з The Hardkiss раптово покинула Україну, звернувшись до шанувальників.
Також Politeka писала, що Саніна вразила видом з кільцем в носі.