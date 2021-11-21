Вокалістка групи The Hardkiss Юлія Саніна публічно привітала свого сина і оприлюднила кадри з іменин.

21 листопада в родині Юлії Саніної та її чоловіка гітариста Валерія Бебко-свято. Свій день народження святкує син співачки Даніїл. Хлопчику виповнилося шість років.

Як пише Politeka.net, зіркова матуся оприлюднила кадри з дня народження синочка, який відзначали в Дубаї.

У себе в Instagram Юлія лаконічно підписала: "З Днем народження, моя любов❤️".

Батьки вирушили з іменинником в парк атракціонів і покаталися на американських гірках, від яких хлопчик був просто в захваті.

Шанувальник не пройшли повз і приєдналися до привітань.

"Вітаємо вашого синочка!🎉 Нехай росте Вам на радість! Даня, будь щасливий і усміхненим завжди!❤️ Юля, з іменинником!",

"З днем народження, Данечка!)) ",- пишуть в мережі.

Нагадаємо, що Саніна без макіяжу вразила виглядом у звичайному житті.

Як повідомляла Politeka, Саніна з The Hardkiss раптово покинула Україну, звернувшись до шанувальників.

Також Politeka писала, що Саніна вразила видом з кільцем в носі.