Популярна українська співачка Наталія Могилевська показала, з ким готується розділити незвичайне захоплення, що передбачає «польоти» на воді.

Як пише Politeka.net, зірка вирішила познайомити шанувальників зі своїм цікавим другом. Так, Могилевська опублікувала в Instagram спільне фото з чоловіком, який «завис» над річкою на флайборді. Цей пристрій являє собою спеціальну реактивну дошку, яка дозволяє людині «літати» над водою.

Як розповіла Могилевська, її друг пропонує їй спробувати такий вид дозвілля.

"Знайомтеся: мій друг, який умовляє мене зайнятися флайбордингом і навчитися літати на воді. Як думаєте, страшно чи ні? Ви б ризикнули?", - написала співачка.

Цікаво, що раніше вона вже ділилася цим знімком на своїй сторінці, проте тоді співачка закрила обличчя одного стікером.

Шанувальники Могилевської тут же відреагували на її пост.

"Наташа!!! Жги!", "Це класно!", "Думаю не страшно, якщо вміти плавати", "я думаю що страшно, але дуже цікаво і екстремально! Наташа, у Вас все вийде, я в цьому впевнена!", "Думала що не страшно, але виявилося, що не так це просто як здається-можна і хребець зламати", "таке робити тільки з полісом страхування", - пишуть люди.

Нагадаємо, Могилевська заговорила про глобальні зміни, викликавши захват.

Як повідомляла Politeka, Наталя Могилевська в компанії загадкового чоловіка похвалилася планами.

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