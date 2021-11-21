Популярний український музикант Сергій Бабкін і його дружина Сніжана похвалилися в соцмережах новим досягненням своєї старшої дочки.

Як пише Politeka.net, про важливий день у житті доньки написала на своїй сторінці в Instagram Сніжана Бабкіна.

Як відомо, вони з Сергієм виховують трьох дітей: дочку Веселину і синів – Артура і Єлисея. Веселина займається бальними танцями, і 21 листопада у неї був важливий турнір. Батьки вирушили з дівчинкою на виступ.

Судячи з сторіз Бабкіної, Веселіна підійшла до підготовки і репетицій дуже серйозно. Результат не змусив себе чекати: за підсумками конкурсу дівчинка посіла перше місце.

"Перемога! Пишаємося", - написала Бабкіна.

Вона також поділилася щасливим сімейним фото. На знімку подружжя Бабкіних стояло поруч з дівчинкою, яка позувала з медаллю на шиї і букетом в руках. При цьому Сергій і Сніжана стояли в схожих позах і досить посміхалися.

Шанувальники сімейства тут же відреагували на пост.

"Вітаю бажаю попереду ще багато перемог розумничка так тримати", "Бабкіни старші навіть стоять в одній позі, ось це взаєморозуміння", "Круть! Вітаю", "Ураааа! З такими вболівальниками тільки перемога!!", "Красуня ваша!!!вкотре дивлюся, захоплююся вашою парою і дітками", - пишуть люди.

Відзначимо, що сім'я Бабкіних не так давно опинилася в центрі скандалу після того, як Сергій зізнався, що змінив Сніжані з сотнею повій. Втім, дружина вирішила пробачити недбайливого чоловіка заради збереження сім'ї.

Нагадаємо, Сергій Бабкін показав себе в роботі і заінтригував новим альбомом.

Як повідомляла Politeka, дружина Бабкіна після зрад чоловіка заговорила про проблему, здатної зіпсувати життя.

Також Politeka писала, що дружина Бабкіна після зрад чоловіка зізналася йому в почуттях на публіці.