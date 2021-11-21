Популярна українська співачка Оля Полякова влаштувала пустотливі танці в незвичному для неї «ляльковому» образі з сукнею в стилі ретро.

Як пише Politeka.net, артистка порадувала шанувальників новим відео на своїй сторінці в Тікток.

Полякова відома своєю любов'ю до зухвалим образам з зухвалими нарядами, однак, на нових кадрах вона постала в зовсім іншому відео. Так, Оля приміряла миле жовте плаття в стилі ретро з пишною короткою спідницею і бантом на поясі. Доповнили її образ високі рукавички такого ж відтінку.

На відео співачка кокетливо красувалася в своєму вбранні і танцювала під музику. У якийсь момент Полякова не стрималася і задерла спідницю вгору, продемонструвавши пишний під'юбник.

"Добрий вечір мої дорогі", - підписала відео зірка.

Її шанувальники тут же почали коментувати відео.

"Красуня", "шикарна", "дуже добрий день а куди це ви з цукерками і без мене?", "Королева!", "Лялечка", "і куди це ми так вирядилися", "сукня чарівна", "Барбі нервово курить в сторонці", "звідки у вас такі шикарні вбрання", - пишуть люди.

Нагадаємо, Полякова в сукні з розрізом від стегна здивувала не тільки зовнішнім виглядом.

Як повідомляла Politeka, Оля Полякова в білій сукні заявилася на червону доріжку під ручку з Дзідзьо.

Також Politeka писала, що Полякова в рожевому латексі відкинула скромність і показала розтяжку з несподіваного ракурсу.