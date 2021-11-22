Відгримів 12-й випуск "Танців з зірками" - півфінал зібрав найсильніші пари п'ятого сезону, стало відомо, хто з них дійшов до самого фінішу.

У півфіналі проекту Ольга Харлан з Дмитром Дікусаром, Артур Логай з Анною Кареліною і Костянтин Войтенко з Роксоляною Маланчук станцювали по три танці та отримали високі оцінки суддів, передає Politeka.net з посиланням на Instagram "Танців з зірками".

Так, учасники показали номери про коронавірус, зізналися про темні сторінки свого минулого, а також покаялися в гріхах перед близькими.

В кінці випуску продюсери шоу прийняли важливе рішення - у фінал "Танців з зірками" проходять всі три пари, тому в 12-му випуску ніхто не покинув проект.

"Вперше в історії шоу три пари півфіналістів борються за місце у фіналі у спільному танці, як на справжньому танцювальному турнірі. Наші судді оберуть лише одну пару найкращих, які отримають бонусні бали, і ми додамо їх до загального результату", - йдеться на офіційній сторінці проекту.

Ім'я тріумфатора глядачі дізнаються вже через тиждень - у неділю 28 листопада.

Користувачі гаряче обговорюють подію. Декого розчарувало рішення суддів залишити всі три пари, незважаючи на голосування глядачів. Традиційно, "боротьба" думок розгорнулася навколо Харлан і Логая.

"Скільки можна занижувати оцінки Харлан - Артур Логай не такий пластичний, як Харлан"

"Справедливість восторжествувала"

"Щооо...навіщо я не спала і чекала, щоб у підсумку пройшло три пари😮"

"Навіщо Логая тягнуть"

"Логай взагалі не танцює!! На останнє місце!!! Чому його витягують?! Не зрозуміло"

"Що за підстава, знову 3 пари і не зрозуміло, навіщо голосувати😢"

"Оля повинна бути першою!"

"Логая протягнули до 1 місця за вуха"

"Ось вам і шоу! Спеціально так зробили"

"Реальна неповага до глядачів"

"Цікаво хто повинен був вилетіти, якби не це рішення)) швидше за все хтось, кого їм не хотілося виганяти, ось і залишили всіх"

Раніше Politeka писала, що Дікусар напередодні півфіналу "Танців з зірками" похвалився підтримкою Чмерковського: "від Макса передали..."

Нагадаємо, що травмований учасник "Танців з зірками" Логай перед півфіналом звернувся до Харлан: "я знаю, що ти..."

A ще Politeka повідомляла, що претендент на перемогу в "Танцях з зірками" Войтенко після сімейної драми звернувся до українців: "побажайте..."