Дві зірки тревел-передачі "Орел і Решка" телеведуча Аліна Астровська і музикант Антон Лаврентьєв днями оголосили про швидке поповнення в родині, майбутня мама тепер розповідає в своєму Instagram про вагітність.

Телеведуча і колишня солістка групи "Real O" розповіла про свою вагітність, повідомляє Politeka.net. Астровська разом з чоловіком зняли відео на Мальдівах, в якому та демонструє помітно кругленький животик.

Зараз же зірка розповідає підписникам про вагітність, і з чим зіткнулася через неї.

Зокрема, тепер, щоб подолати довгий політ, ведучій доводиться надягати спеціальні колготки.

"Я з вагітністю дізналася, що таке компресійні колготки. Надіти їх цілий челендж і не втратити свідомість після! Вони видавлюють тебе до голови, відчуваю себе тюбиком зубної пасти! P. S. Для тих, хто не в темі, це обов'язкова умова для довгого перельоту!",- написала Астровська.

Також зірка підкріпила фото Вєрки Сердючки в колготках, схожих на її, тим самим показавши, що у неї спільного з кумиром мільйонів.

Зазначимо, такі панчохи необхідні вагітним для профілактики варикозу. У цей період у жінок виникає навантаження на судини, що загрожує проблемами зі здоров'ям.

Нагадаємо, расекретила вагітність ведуча "Орла і решка" Астровська звернулася до шанувальників

Як повідомляла Politeka, ведуча "Орла і Решки" на своїй вечірці розпласталася на підлозі в шкіряних штанях

Також Politeka писала, що зірка "Орел і Решка" засвітилася разом з колишньою Потапа