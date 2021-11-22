Відома на весь світ українська супермодель Наталія Гоцій розповіла про розлучення фронтмена гурту «Бумбокс» Андрія Хливнюка в ефірі програми "Світське життя".
Нещодавно Наталія Гоцій здивувала українців зізнанням, що перебувала у відносинах з Андрієм Хливнюком, повідомляє Politeka.net. Примітно, що на той момент артист ще був одружений на Анні Копиловій.
У новому інтерв'ю Каті Осадчій супермодель розповіла, що фронтмен "Бумбоксу" приховує своє особисте життя, і на той момент, коли у них були стосунки, той вже не жив со своєю дружиною.
"Я на всю країну зізналася, що я була у відносинах з неофіційно розлученим чоловіком - для мене це був стрес, - поділилася Гоцій, і додала, що не вважає себе причиною розпаду шлюбу, - наскільки я знаю, вони розійшлися з дружиною рік до того, як ми познайомилися. Він абсолютний соціофоб, і він просто не любить виносити свої відносини на загальний огляд".
Рідкісне фото Софії Ротару з батьком сколихнуло Мережу, як він виглядав: "Завжди в нашому серці..."
Зупинилося серце актриси Ніни Русланової: фільми з її участю стали легендою
Батьки травмованого учасника "Танців з зірками" Логая вразили заявою перед півфіналом шоу: "Синку, ти…"
Обірвалося життя російського актора, зірки серіалу "Вороніни": "Прекрасна людина, талановитий артист..."
Українців можуть залишити без пенсій, розкрито деталі закону: як посиляться вимоги в 2022 році
За словами моделі, між нею і Хливнюком є симпатія, але в обох занадто складні графіки роботи - у нього концерти, а у неї - контракти в Європі - це дійсно заважає відносинам. У зв'язку з цією розбіжністю, пара вирішила, що візьме паузу.
Нагадаємо, супермодель, з якою у Хливнюка був роман, здивувала появою в новому кліпі "Бумбокс"
Як повідомляла Politeka, лідер "Бумбоксу" Хливнюк засвітив своє екстремальне захоплення
Також Politeka писала, що у групі "Бумбокс" приголомшили сумною новиною і попросили вибачення