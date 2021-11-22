Відома на весь світ українська супермодель Наталія Гоцій розповіла про розлучення фронтмена гурту «Бумбокс» Андрія Хливнюка в ефірі програми "Світське життя".

Нещодавно Наталія Гоцій здивувала українців зізнанням, що перебувала у відносинах з Андрієм Хливнюком, повідомляє Politeka.net. Примітно, що на той момент артист ще був одружений на Анні Копиловій.

У новому інтерв'ю Каті Осадчій супермодель розповіла, що фронтмен "Бумбоксу" приховує своє особисте життя, і на той момент, коли у них були стосунки, той вже не жив со своєю дружиною.

"Я на всю країну зізналася, що я була у відносинах з неофіційно розлученим чоловіком - для мене це був стрес, - поділилася Гоцій, і додала, що не вважає себе причиною розпаду шлюбу, - наскільки я знаю, вони розійшлися з дружиною рік до того, як ми познайомилися. Він абсолютний соціофоб, і він просто не любить виносити свої відносини на загальний огляд".

За словами моделі, між нею і Хливнюком є симпатія, але в обох занадто складні графіки роботи - у нього концерти, а у неї - контракти в Європі - це дійсно заважає відносинам. У зв'язку з цією розбіжністю, пара вирішила, що візьме паузу.

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