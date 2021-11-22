Відома співачка Світлана Лобода засвітила свій розкішний особняк в Підмосков'ї, який знаходиться по сусідству з багатьма російськими зірками.

Як передає Politeka.net, Світлана Лобода є відомою українською артисткою. Як відомо, вже кілька років співачка виступає в Росії та переїхала туди жити.

Так, цього разу співачка опублікувала нову серію фото. На кадрах Світлана Лобода разом зі своєю дочкою Євою позує на тлі свого особняка. Як відомо, будинок артистки знаходиться в Підмосков'ї в "Княжому озері". У цьому селищі живуть багато російські зірки.

На знімках видно, що Світлана Лобода живе у двоповерховому котеджі з величезними білими колонами.

Як передає видання РБК вартість котеджу в "Княжому озері" становить близько 1,7 мільйона доларів за особняк площею 400 квадратних метрів.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фотографіями: "Які красиві та стильні", "Ну які ви красиві! Єва дуже схожа на вас. Приголомшливі дівчата", "Розумничка. З мами взяла приклад імідж", "Дуже стильно".

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