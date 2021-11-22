Зірка "Голосу країни", відомий телеведучий і ресторатор Даніель Салем засвітився в компанії нового судді "Танців з зірками", Максимом Чмерковським.

Як пише Politeka.net, в Instagram у Салема з'явилося відео, зняте на вечорі прем'єр з Катею Осадчою.

"Це був прекрасний вечір! Це перший захід для мене з червоною доріжкою з такими неймовірними зірками як @realpotap @positiff @kazka.band. Спасибі @kosadcha за запрошення, спасибі за такий неймовірний вечір, хвилююче і красиво! Це честь. Вдячний Всесвіту! Ну і звичайно спасибі Бро @maksimc. Ми відмінно провели час разом, і зовсім скоро ви дізнаєтеся про один проект, який ми з Максом скоро представимо всій країні", - зазначив Салем.

У коментарях зіркам залишили масу компліментів.

"Моєму щастю немає меж, бачити своїх улюбленців разом! Вірю, що Ваша дружба назавжди! І будемо чекати з нетерпінням появи спільних з Максом, Даня, ваших проектів, закладів в Одесі та нашому Києві!", "Схожі і кожен по-своєму гарний", "вони дуже схожі, я їх навіть плутаю", - пишуть люди.

Нагадаємо, що Даніель Салем емоційно висловив, що думає про Сумську: "знову...".

Раніше Politeka писала, що Даніель Салем показав красуню-дочку, що підросла: "по тихому дорослішає".

A ще Politeka повідомляла, що Даніель Салем відкинув "вагітну" від нього дівчину:"переслідувала мене".