Відомий телеведучий, зірка шоу "Екси" Олександр Педан здивував кадрами з поїзда, в якому він їхав у найвіддаленіший куточок України.

Як пише Politeka.net, в Instagram у шоумена з'явилося фото, на якому він постав у вельми дивному вбранні. Він стояв посеред вагона в шортах і майці.

"Романтика залізниці. Поки їхав 14 годин до Маріуполя і назад, зловив ностальгію атмосферності поїздів. Свого часу провів так багато часу. Обожнюю цей вид транспорту: можна і виспатися, і потусити, і нормально заощадити.

По-моєму, обов'язковий маст-хев в поїзді:

1. Запах курочки і варених яєць.

2. Майка-алкоголічка з шортами. Якщо пощастить, то ще в'єтнамки (я-в повній комплектації їхав.

3. Провідник повинен розбудити за 1,5 години до прибуття.

4. Обов'язково хтось повинен хропіти в плацкарті або тусити всю ніч», - зазначив телеведучий.

У коментарях Педана підтримали відгуками.

"Поїздка-очікування дива", "Саша, майка залік!)) треба відео, як ти в ній рибою об стіл б'єш", "Подивився ваші сторіс... аж в поїзд захотілося!",- пишуть люди.

Нагадаємо, що Олександр Педан в одних плавках влаштував екстрим:"трохи підмерз".

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