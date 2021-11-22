Відомий телеведучий, зірка шоу "Екси" Олександр Педан здивував кадрами з поїзда, в якому він їхав у найвіддаленіший куточок України.
Як пише Politeka.net, в Instagram у шоумена з'явилося фото, на якому він постав у вельми дивному вбранні. Він стояв посеред вагона в шортах і майці.
"Романтика залізниці. Поки їхав 14 годин до Маріуполя і назад, зловив ностальгію атмосферності поїздів. Свого часу провів так багато часу. Обожнюю цей вид транспорту: можна і виспатися, і потусити, і нормально заощадити.
По-моєму, обов'язковий маст-хев в поїзді:
Рідкісне фото Софії Ротару з батьком сколихнуло Мережу, як він виглядав: "Завжди в нашому серці..."
Зупинилося серце актриси Ніни Русланової: фільми з її участю стали легендою
Злату Огневич спантеличили каверзним питанням на "Холостячці": "Я про це навіть не думала"
Масштабна ДТП на українській трасі, люди опинилися в реанімації, кадри: "вилетів на зустрічку"
Українців можуть залишити без пенсій, розкрито деталі закону: як посиляться вимоги в 2022 році
1. Запах курочки і варених яєць.
2. Майка-алкоголічка з шортами. Якщо пощастить, то ще в'єтнамки (я-в повній комплектації їхав.
3. Провідник повинен розбудити за 1,5 години до прибуття.
4. Обов'язково хтось повинен хропіти в плацкарті або тусити всю ніч», - зазначив телеведучий.
У коментарях Педана підтримали відгуками.
"Поїздка-очікування дива", "Саша, майка залік!)) треба відео, як ти в ній рибою об стіл б'єш", "Подивився ваші сторіс... аж в поїзд захотілося!",- пишуть люди.
Нагадаємо, що Олександр Педан в одних плавках влаштував екстрим:"трохи підмерз".
Раніше Politeka писала, що Педан зірвався з великої висоти: подробиці.
A ще Politeka повідомляла, що Педан показав побутову катастрофу вдома: "Ну це жесть".