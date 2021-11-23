Українська актриса, зірка "Дизель шоу" Вікторія Булітко вразила яскравим зухвалим образом, напросившись на компліменти від відданих шанувальників.

Як пише Politeka.net, в Instagram Булітко поділилася свіжими фото, де вона постала в двох кардинально різних образах. Актриса засвітилася в зухвалому міні з довгим рудим волоссям, а також зачарувала ніжним образом з елегантною зачіскою.

"Нещодавно з Дизелями була чудова фотосесія. Який образ сподобався вам більше? Вогненний або ніжний?",- підписала фото зірка.

У коментарях красуні залишили масу приємних слів. Думка шанувальників щодо образів розділилася.

"Третє фото взагалі вогонь", "Фотки-топ!", "Краща", «Хоч ти і вогняна Вікторія, я все-таки за ніжний образ», «Ангел красивий, Всі фотографії приємно дивитися, так тримати, Сонце», «красуня Вікуля», «блискуча», «Красива в будь-яких образах», «ви дуже красива», «Прекрасна скрізь», «у всіх образах ви шикарна», "ти у нас найкраща", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Булітко змінила зачіску, комедійну зірку не впізнати:"Крутишки".

Раніше Politeka писала, що Булітко в новому образі звела з розуму колегу по шоу: "Я дружину заради тебе кину".

A ще Politeka повідомляла, що Булітко розповіла про заміжжя і поповнення: "буде маленька...".