Дружина Дмитра Монатіка Ірина Демічева поділилася рідкісним кадром з двома синочками, коли вони були ще зовсім маленькими – чоловік не стримав емоцій.
Як пише Politeka.net, в Instagram Ірина поділилася кадрами з відпочинку. Як відомо, Монатіки тільки недавно стали показувати обличчя своїх дітей. До цього вони публікували фото тільки зі спини.
"Наш скарб з @monatik_official. Від щирого серця бажаємо всіх плодів любові і якомога більше. З днем сина, дорогі друзі", - підписала фото жінка.
У коментарях Ірина отримала масу приємних відгуків і компліментів. Не стримав емоцій і сам Дмитро, залишивши під фото сердечка.
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"Господи Боже", "Краса яка", "Які милі хлопчики", "Які сладуни", "Ой ну Даня і Платон такі солоденькі", "Які пупсики", "які лапочки", "І Вас Ірина з @monatik_official вітаю з Днем синів!!! Нехай Платоша з Данею ростуть щасливими, здоровими, веселими, креативними і яскравими особистостями!",- пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Ірина Монатік в незвичайному вбранні вразила зовнішнім виглядом: "багатьом не зрозуміти...".
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