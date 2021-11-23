Анна Саліванчук, дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, повернулася з Єгипту і засвітилася на" вечорі прем'єр " з Катею Осадчою, де блиснула формами в шкіряному вбранні.
Як пише Politeka.net, Анна Саліванчук стала популярною актрисою. Зірка зіграла ролі в декількох фільмах, а також десятках серіалів, включаючи "Свати", "одного разу під Полтавою" та інші. Нещодавно Ганна відпочивала в Єгипті, але вже повернулася в Україну. Не забуває Саліванчук і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому фото, яке Ганна залишила в соціальній мережі, зірка була в шкіряному вбранні, який підкреслив форми актриси. Саліванчук стояла на тлі фотозони"вечір прем'єр з Катею Осадчою".
"Це був неймовірний концерт Вечір прем'єр з Катею Осадчою",- написала Анна під фото.
Рідкісне фото Софії Ротару з батьком сколихнуло Мережу, як він виглядав: "Завжди в нашому серці..."
"Мастер Шеф", глядачі збунтувалися після чергового рішення суддів, хто вилетів: "Найгірший сезон"
"Холостяк" Макацарія засвітився в компанії світової знаменитості, зробивши визнання: "Люблю тебе..."
Кім Кардашьян в маленькому купальнику побешкетувала в джакузі пізно ввечері: "Дорвалася"
Пішов з життя народний артист України, розкрита причина трагедії: "Дуже боляче..."
Фанати поставили майже тисячу лайків і написали коментарі:
"А Меловіна забули", "Супер-фотографія", "вогонь".
Нагадаємо, дружину продюсера "Квартал 95" присоромили за відпочинок у басейні з хворою дитиною
А ще Politeka повідомляла, що Каменських в прозорих ботфортах і міні змусила заздрити дружину продюсера "Квартал 95"
Також Politeka писала, що дружина продюсера "Квартал 95" зганьбилася, влаштувавши скандал через дитину