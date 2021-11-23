Анна Саліванчук, дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, повернулася з Єгипту і засвітилася на" вечорі прем'єр " з Катею Осадчою, де блиснула формами в шкіряному вбранні.

Як пише Politeka.net, Анна Саліванчук стала популярною актрисою. Зірка зіграла ролі в декількох фільмах, а також десятках серіалів, включаючи "Свати", "одного разу під Полтавою" та інші. Нещодавно Ганна відпочивала в Єгипті, але вже повернулася в Україну. Не забуває Саліванчук і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото, яке Ганна залишила в соціальній мережі, зірка була в шкіряному вбранні, який підкреслив форми актриси. Саліванчук стояла на тлі фотозони"вечір прем'єр з Катею Осадчою".

"Це був неймовірний концерт Вечір прем'єр з Катею Осадчою",- написала Анна під фото.

Фанати поставили майже тисячу лайків і написали коментарі:

"А Меловіна забули", "Супер-фотографія", "вогонь".

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