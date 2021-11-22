Фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, який повернувся до України після поїздки в Стокгольм, розповів про свої музичні смаки.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram у Вакарчука з'явився новий пост про музику.

«Останнє, що додав до свого плейліста, були Black Pumas. Якщо по одній координаті поставити Michael Kiwanuka, а по іншій Alabama Shakes, то вони будуть десь у верхньому квадраті», - написав артист.

Також Святослав Вакарчук поділився світлиною, на якій позує на фоні міського краєвиду.

Користувачі мережі засипали співака компліментами.

«Який чоловік гарячий», «О, файне фото», «Блін, крута кєпка, хочу і собі таку», - пишуть у коментарях.

Зазначимо, раніше Святослав Вакарчук зазначав, що на його думку, британський рок-гурт Led Zep поряд з Beatles - це найкраще, що було в рок музиці до сьогодні. "А “Led Zep” самі по собі, можливо, найкращий live-гурт в історії", - переконаний фронтмен гурту "Океан Ельзи"

Нагадаємо, що Вакарчук після від'їзду з України показав, кого несподівано зустрів: "дві легенди".

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