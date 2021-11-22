Відома співачка Тіна Кароль, яка нещодавно кардинально змінила імідж, порадувала шанувальників архівними кадрами, несподівано згадавши свій виступ на "Танцях з зірками".

Як пише Politeka.net, 36-річна Тіна Кароль в новому сезоні відмовилася від участі в багатьох проектах. Вона не стала ведучою "Танців з зірками", поступившись своїм місцем Іванні Онуфрійчук. Також зірка заявляла, що більше не буде тренером «Голосу країни».

У себе в сторіс співачка несподівано згадала свій танець з Юлією Саніною і Дмитром Жуком. Вона поділилася фрагментом, де опинилася в пристрасних обіймах Жука.

Відзначимо, що танець викликав справжній фурор серед глядачів, які залишили масу компліментів Тіні.

"Все склалося в один красивий орнамент - душевний Лауд, ніжна Юля і дуже жіночна Кароль!", "Всі хвалять Тіну і Юлю, а я просто порадію за Діму Жука", "Тіна чисто дала всім фіналісткам потримати її склянку з пивом", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Тіна Кароль в тісному шкіряному костюмі показала нову себе.

Раніше Politeka писала, що Кароль покрасувалася перед дзеркалом в лосинах і вишиванці: кадри.

A ще Politeka повідомляла, що Тіна Кароль у сукні-піджаку здивувала новим образом:"Дівчина, ви шикарні".