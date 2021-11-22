Популярна українська співачка Оля Полякова показала яскраве відео зі свого виступу в півфіналі шоу "Танці з зірками".

Як повідомляє Politeka.net, знаменита співачка і суперблондинка українського шоу-бізнесу Оля Полякова поділилася в Instagram запальним відео свого виступу на паркеті "Танців з зірками". Спочатку в ролику видно уявлення Олі з кадрами її стадіонних виступів, а потім її виконання пісні "Доросла дівчинка" на паркеті танцювального шоу.

Як видно, на сцену співачка вийшла в спокусливій яскравій сукні з леопардовим принтом, яка підкреслила ідеальну фігуру і довгі ноги. Її волосся розпущене в красивій елегантній укладанні, а на обличчі яскравий сценічний макіяж.

Після виступу Полякова ще й з ведучим шоу Юрієм Горбуновим поспілкувалася, і прорекламувала свою книгу, яку написала на карантині. У підписі до публікації Оля написала: "Доросла дівчинка" на головному танцювальному шоу України @tanci1plus1. Як вам?". Шанувальники тут же почали коментувати нову публікацію зірки: "Феєрично, як завжди", "Як завжди, запально і феєрично", "Стільки в ній енергії. Шикарно виглядає. Але текст пісні звичайно", "Хто їй такі жахливі пісні пише?", "Така вже неймовірна", "Супер", "Зірка".

Нагадаємо, Полякова в тугому вбранні з вирізом затьмарила скромницю Єфросиніну в "леопарді": "Оля шарить".

Як повідомляла Politeka, Полякова в наряді з розрізом "до вух" осоромилася на" Танцях з зірками": "Що це взагалі було?".

Також Politeka писала, що Полякова задерла спідницю "лялькової" сукні під час пустотливого танцю: "Звідки у вас такі...".