Зірка "Дизель шоу" Яна Глущенко розчулила кадрами зі своїм сином, які показала на своїй сторінці в соціально мережі про особливого приводу.
Як повідомляє Politeka.net, Яна Глущенко вже чотири роки одружена Олегом Збаращуком-концертним директором «Дизель-шоу«, продюсером гурту» ТІК " та співачки Ірини Білик. Пара ростить сина Тамерлана, який з'явився на світ в жовтні 2017 року.
У новому пості, присвяченому дню сина, Яна Глущенко показала хлопчика, який підріс.
«У мене найкращий син у всьому світі❤", - підписала кадри артистка.
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Фоловери Яни Глущенко емоційно відреагували на знімки.
"Який хлопчик хороший», «Боже, як мило», «дуже красиво», «класна матуся, чудовий синочок», «Чарівна», «Супер», «Мамине сонечко», «красива сім'я», "синок копія матуся", - писали в коментарях.
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