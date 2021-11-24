Відома українська актриса Аліна Коваленко, яка грає Ольгу Родзевич в серіалі "Кріпосна", розповіла про бійки та чому кинула університет.

Як передає Politeka.net, Аліна Коваленко прославилася завдяки ролі Ольги Родзевич у серіалі "Кріпосна". Також актриса взяла участь у зйомках безлічі українських фільмів.

Так, цього разу актриса дала інтерв'ю виданню "Viva". Там вона розповіла про багато фактів зі свого життя. Аліна Коваленко зізналася, що вчилася танцям для попередніх сезонів "Кріпосної", проте в цьому сезоні її героїня багато б'ється.

"Так, я вчилася танцям для попередніх сезонів, в нових епізодах Ольга не танцює, чому я дуже рада. Зате в цьому сезоні моя героїня багато б'ється: розбиває стілець об спину нападників, бореться з трьома чоловіками відразу. І Оскільки моя героїня часто з'являється верхи на коні, я із задоволенням взяла кілька уроків верхової їзди", - розповіла Аліна Коваленко.

Також, актриса розповіла, як вчилася на економіста і чому кинула університет за місяць до отримання диплома.

"Батьки ввічливо підштовхнули мене до навчання на економічному. Дуже швидко мені стало зрозуміло, що це зовсім не моє, і почався пошук того, що мені реально цікаво. Буквально за місяць до захисту диплома я залишила інститут і вступила в театральний. Батьки визнали мій вчинок великою помилкою, а я думаю, що навчання на економічному стало важливим етапом мого шляху, завдяки якому я знайшла себе", — розповіла актриса.

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