Фаворит "Холостячки" Злати Огневич Дмитро Шевченко зізнався їй, скільки жінок у нього було після розлучення.

Як передає Politeka.net, Злата Огневич є відомою українською артисткою. Також вона стала головною героїнею другого сезону шоу "Холостячка".

Так, цього разу на одному з побачень на "Холостячке" Дмитро Шевченко зробив зізнання. Злата Огневич запитала фаворита, чи були у нього стосунки після розлучення, і скільки було жінок.

"Після Я зустрічався з двома дівчатками. Це були серйозні стосунки", - сказав Дмитро Шевченко.

"Після дружини у мене була одна дівчина, дуже хороша, чуйна, добра, весела. Вона була б ідеальною дружиною. Я розумів, що я хочу бути з нею, вже усвідомлено. Вона настільки добре до мене ставилася, що я думав, що вона нікуди не дінеться і все буде добре. А потім, вона мені сказала, що вона зустріла іншого. Для мене це був такий урок, що не можна розчинятися у відносинах тому що це знищує абсолютно все", - розповів фаворит "Холостячки".

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