Ектор Хіменес-Браво, зірка "Майстер Шеф", розповів, чому у нього безсоння і трясуться руки, записавши нові сторіс в Instagram.
Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво став успішним українським і канадським ресторатором з колумбійським корінням. Також знаменитість став зіркою "Майстер шеф", де є суддею проекту. А нещодавно Ектор літав відпочивати на Мальдіви, звідки хвалився райськими видами. Не забуває Хіменес-Браво і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На нових кадрах Ектор показав себе, коли над ним працювала гример.
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"Найважче для мене-це робота в шоу-бізнесі. Кожен день макіяж, зачіска. Я спортсмен, хочу після душу надіти футболку, джинси і все. На початку роботи на каналі було дуже важко. Я не звик, що багато людей на мене дивляться. Я дуже нервував, руки тряслися. Хто дивився перші сезони, бачив. Переживав, не спав, хотів поліпшити свою роботу. Мені не подобалося, як я виглядав (в камері, - прим. ред.). Це був жах", - написав у сторісах Ектор.
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