Розлучення Dzidzio (Михайло Хома) і його дружини співачки Slavia (Ярослава Хома) був досить обговорюваним в мережі, тепер сама артистка говорить про це більш відкрито і показує особисте.

Довгий час зоряна пара приховувала свій розпад і розлучення, проте тільки після пережитого вирішила заговорити про особисте. Причому пара не розповідає поганого про один одного, підтримуючи ввічливе ставлення.

В цей раз Славія вирішила показати порожню квартиру, з якої з'їжджає і у якій тепер будуть нові власники, не обійшлося без зворушливих спогадів:

"Було і стало. Ось так виглядає квартира, порожній вона виглядає охайніше. Скільки речей зайвих купуємо. Це особливо помітно тільки тоді, коли переїжджаємо.

Всі кімнати у нас були різнокольорові. Речі зібрані, прощаюся з квартирою. Скільки всього тут сталося. Ми переїжджали в порожній будинок і раділи, як діти, кожній дрібниці. У такі моменти розумієш-ніщо не вічне.

Чистота мій коник, ніяк інакше. На прибирання витрачала так багато часу, ніби збиралася тут жити вічно " - висловилася співачка.

Раньше Славія зізналася, що любить зберігати знакові речі, але для неї квартира в Новояворську перетворилася на прощання з минулим.

Також співачка показала свою весільну сукню. Вона приміряла шикарні сукні з пишною спідницею по коліно, корсетним ліфом, спокусливо підкреслює декольте. Зірка завила волосся в дрібні кучері, розпустивши їх по плечах. Доповнила SLAVIA наряд білими туфлями на підборах. З неї вийшла ніжна наречена.

Нагадавши, Slavia відповіла на питання про інших жінок Dzidzio, пригадавши дзвінки ночами.

Як Politeka писала, Slavia зізналася, яку серйозну помилку допустила в шлюбі з Dzidzio.

Також Politeka розповідала, колишня дружина Дзідзьо Slavia вперше після розлучення зізналася в страху.