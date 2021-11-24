Відома українська телеведуча Леся Нікітюк нечасто розповідає про своє особисте життя, а з'являючись в компанії різних чоловіків, вона викликає чутки про романи з ними - на новому відео в соцмережі зірка знялася з чоловіком, але відразу розкрила причину.
Днями Леся Нікітюк вирушила до Італії, де вирішила приємно провести час, передає Politeka.net.
У нових сторіс телеведуча засвітилася в компанії імпозантного чоловіка. Як виявилося, зірка вирішила приготувати разом з учасницею шоу "Майстер Шеф" Флоренція італійські ньоккі.
До Никитюк і кухаря приєднався президент Асоціації флорентійських ремісників.
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"Ось прийшов ще один прекрасний чоловік - президент, тут же кожен, або граф або маркіз, або президент. Цей прекрасний чоловік - президент асоціації флорентійських ремісників, і мій головний фанат, підписаний на мене вже кілька років", - розповіла Нікітюк, відправивши повітряний поцілунок.
Зазначимо, Леся Нікітюк приховує особисте життя після невдалих відносин з сусідом по сходовій клітці.
Зараз зірка вважає, що публічність заважає побудувати нормальні відносини, хоча це не було основною причиною розриву.
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