Відома українська телеведуча Леся Нікітюк нечасто розповідає про своє особисте життя, а з'являючись в компанії різних чоловіків, вона викликає чутки про романи з ними - на новому відео в соцмережі зірка знялася з чоловіком, але відразу розкрила причину.

Днями Леся Нікітюк вирушила до Італії, де вирішила приємно провести час, передає Politeka.net.

У нових сторіс телеведуча засвітилася в компанії імпозантного чоловіка. Як виявилося, зірка вирішила приготувати разом з учасницею шоу "Майстер Шеф" Флоренція італійські ньоккі.

До Никитюк і кухаря приєднався президент Асоціації флорентійських ремісників.

"Ось прийшов ще один прекрасний чоловік - президент, тут же кожен, або граф або маркіз, або президент. Цей прекрасний чоловік - президент асоціації флорентійських ремісників, і мій головний фанат, підписаний на мене вже кілька років", - розповіла Нікітюк, відправивши повітряний поцілунок.

Зазначимо, Леся Нікітюк приховує особисте життя після невдалих відносин з сусідом по сходовій клітці.

Зараз зірка вважає, що публічність заважає побудувати нормальні відносини, хоча це не було основною причиною розриву.

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