"Ми як раз..."

Вагітна наречена популярного артиста і переможця шоу "Голос країни" Романа Сасанчина - Іванна розповіла про те, що вони збираються зробити кавер пісні.

Як передає Politeka.net, Роман Сасанчин є переможцем проектів "Голос країни" та "Голос країни. Діти". Зараз він зі своєю невісткою Іванною чекає первістка, а саме доньку. По цей час Сасанчин не одружився зі своєю невісткою, і вони відклали весілля до кращих часів.

Так, цього разу наречена Сасанчина опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Там вона розповіла, що вони з Романом Сасанчиним збираються записати кавер на пісню та опублікувати його вже в кінці тижня для своїх шанувальників.

"Чи не хочеш ти заспівати з Ромою в дуеті? Буде класний тандем", - запитали в Іванни.

"Ми якраз з Ромою думаємо разом записати якийсь кавер, не знаю на яку пісню. Ми його виставимо до кінця тижня", - розповіла Іванна.

Нагадаємо, що Роман Сасанчин зі своєю вагітною нареченою вирішили відкласти весілля до кращого часу.

"Тоді, коли наш бейбік буде вже добре бігати. І коли ми назбираємо на весілля, яке ми хочемо. Роки через 3/4", - розповіла Іванна.

Раніше повідомлялося, наречена переможця "Голосу країни" розкрила, чому вони не можуть жити в Києві: що з подарованою квартирою

Також, вагітна наречена переможця "Голосу країни" Сасанчина поскаржилася на життя: "Реалії не радують"

Politeka розповідала, наречена переможця "Голосу країни" Сасанчина розкрила дату пологів, вагітність проходить важко: "Дуже переживала"