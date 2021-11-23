Відома українська співачка Євгенія Власова після участі в шоу "Танці з зірками" стала знову набирати популярність в Україні, всі звернули увагу, як чудово виглядає артистка - зірка вирішила відкрити секрет молодості.

Співачка довгий час не з'являлася на телеекранах, але після участі в шоу "Танці з зірками" про неї знову заговорили, повідомляє Politeka.net. Багатьох привернуло увагу, наскільки чудово виглядає Євгенія Власова в свої 43 роки.

У новому пості Instagram співачка розкрила про себе деякі секрети. Виявляється, зірка вибирає тільки якісну органічну їжу, вона вчитується в склади продуктів і знає хороші місця для покупки.

У раціоні артистки немає важкого м'яса - свинини і яловичини, зате в ньому багато овочів і зелені. Євгенія Власова ніколи не курила, і в її повсякденному житті відсутній алкоголь.

Кожен день співачка починає з зарядки, розтяжки і склянки чистої води. Також зірка використовує практики, які наповнюють її енергією.

У косметичці артистки тільки прості засоби, а склад декоративної косметики вона вичитує, щоб він був максимально натуральний.

"Одного разу я усвідомила, що моє тіло - це не моя власність, а подарунок планети. Ви ніколи не замислювалися, що те, з чого складається планета з того ж наше фізичне тіло?) Тіло, нам, як би видає, планета Земля, на час. Як подарунок! Щоб відчути все те прекрасне, що є в цьому світі", - вважає артистка.

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