Режисер популярного серіалу "Свати" Андрій Яковлєв звернувся до численних фанатів з важливою інформацією про вихід сьомого сезону.
Так, Яковлєв зробив оголошення про "Свати" у себе в мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net.
Шанувальники серіалу невпинно запитують знімальну команду та й самих акторів, коли чекати виходу нового сезону "Сватів". Відомо, що його зйомки почалися ще в минулому році, але прем'єра кілька разів переносилася через карантин.
"На жаль, вихід 7-го сезону переноситься на грудень. Але надалі на вихід самого серіалу це ніяк не вплине, - заявив Андрєєв. - Тому "точна" дата щодо початку не розголошувалася, так як можуть вийти невеликі накладки і т.д. Так що ніяким "ідейним" сайтам, які пишуть про вихід серіалу, точну дату його виходу, вірити не можна. Спочатку, коли тільки зйомки були закінчені, ми планували реліз до Нового року".
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Публіка з надією сприйняла інформацію:
"Клас! Прекрасний буде подарунок до Нового року! 😍"
"Чекаємо!! Живемо "Сватами", кілька років щодня дивлюся! 🔥 👏 Це ж треба так акторський склад підібрати!!!💪"
"Так чекаємо, сил немає!❤️"
"Андрію, спасибі вам і вашій команді, що грієте наші душі. Ми всією сім'єю живемо зі СВАТАМИ. Але цей Новий рік буде точно святковим"
"Вони точно будуть в грудні, не будуть більше переносити, я вже плачу! Скажіть будь ласка, не переносьте їх знову, будь ласка!"
Відзначимо, фанати чекають сьомого сезону "Свати" з 2013 року. Зйомки були тривалий час заморожені, і проект опинився під загрозою повного зриву. Але на початку 2020-го роботи над серіалом поновилися, зйомки проводилися на території Білорусі.
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