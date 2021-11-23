Відома актриса Тетяна Кравченко, яка прославилася, завдяки ролі "Валюхи" в серіалі "Свати", здивувала зовнішністю шанувальників - люди стали обурюватися в коментарях.

Зірка знімається у фільмах вже кілька десятків років, але саме роль простої героїні "Валюхи" принесла їй всенародну любов, пише Politeka.net. Користувачі Мережі стали створювати сторінки, присвячені їй.

Так, в одному з фан-акаунтах з'явився знімок акторки, на якому вона здивувала зовнішністю. Ймовірно, автори публікації добре попрацювали з фільтрами, через що всіма обожнювана "Валюха" перестала бути схожою на себе.

Тетяну Кравченко радикально омолодили, прибравши зморшки з обличчя, і наносячи макіяж з яскравими губами.

"Як вам образ? ❤ ️ 😘 ",- написали автори поста.

Користувачі Мережі в основному негативно відреагували на знімок, були і ті, хто сплутав Тетяну Кравченко зі співачкою Машею Распутіною, яка надмірно захоплюється пластикою і "уколами краси".

"Поверніть нам нашу улюблену Валюху! Красиву Справжню ❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Думала Распутіна в новому образі, цікавий образ зараз у Вас", "абсолютно не її... у своєму краще набагато", " зовсім інша людина !! .. Щось не дуже .. 😊 😙 🤷 ♀ ️ ", "Взагалі це не вона... не схожа!!!", "Я теж подумала спочатку, що Распутіна", - написали користувачі Мережі.

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