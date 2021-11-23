Режисер Стас Гуренко докладніше розповів про ідею нового кліпу гурту "Бумбокс", в якому знялася колишня кохана Андрія Хливнюка.

Як відомо, нещодавно музиканти з гурту "Бумбокс" випустили кліп на пісню «Імперії впадуть», в якому знялася супермодель Наталія Гоцій. Примітно, що раніше дівчина зізналася, що у неї був роман з фронтменом групи Андрієм Хливнюком, проте їхні стосунки вже закінчилися.

Режисер кліпу Стас Гуренко розповів про те, що він сам і "Бумбокс" хотіли висловити в новому відео. Зокрема, він зазначив, що "Імперії впадуть" став завершенням трилогії, до якої також увійшли кліпи "ДШ" і "Ангела".

За словами режисера через три ці кліпи проходить історія розвитку героя, який спочатку опиняється перед вибором, потім стикається з труднощами і "ударами" якоїсь сили, а в кінці і сам стає тією самою силою, яка завдає ударів.

"Імперії впадуть" - історія про те, як відносини з коханою людиною, якими б вони не були, залишають на нас сліди. І отримавши цей досвід, ми несемо його з собою. Іноді людина з'являється в житті іншого як підтримка, іноді як випробування, яке не кожен здатний пройти", - розповів Гуренко.

За його словами, у людини є безліч варіантів, як діяти в цій ситуації, тому перед ним виникає вибір.

Така тема кліпу виглядає особливо цікаво з урахуванням того, що соліст "Бумбокс" Андрій Хливнюк нещодавно розлучився з дружиною.

Нагадаємо, супермодель Наталія Гоцій поділилася новими подробицями стосунків з Хливнюком.

Як повідомляла Politeka, екс-кохана Андрія Хливнюка Гоцій розповіла про його розлучення.

Також Politeka писала, що супермодель, з якою у Хливнюка був роман, здивувала появою в новому кліпі "Бумбокс".