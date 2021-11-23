Відомий український комік, актор і тренер «Ліги сміху» Ігор Ласточкін, який брав участь у «Танцях з зірками» і шоу «Маскарад», заінтригував шанувальників новим постом у своєму Instagram.

Як пише Politeka.net, артист поділився новою публікацією, яка привернула увагу його шанувальників.

Ласточкін опублікував селфі, на якому зобразив себе за робочим столом. На фото артист відкрив рот, явно вимовляючи якесь слово. Однак, розкривати його Ласточкін не став. Замість цього він вирішив пограти зі своїми передплатниками.

"Вгадаєте яке слова почав говорити? #**па неправильна відповідь", - підписав знімок гуморист.

Українці тут же почали відгадувати.

"Як це неправильний, якщо правильний", "Курочка", "відро", "Гумор", "Укрзалізниця", "Жужа", "Вгадайте", "Шуба", - називали свої варіанти люди в коментарях. Артист поки не розкрив, чи вгадав хтось із них правильну відповідь.

Відзначимо, що Ласточкін повернувся на паркет «Танців з зірками» в минулому епізоді. До цього артист став переможцем шоу в парі з Ілоною Гвоздьовою в 2018 році.

Цього разу комік станцював з Костянтином Войтенком і Роколяною Маланчук.

Нагадаємо, Мішина, Дімопулос і Ласточкін несподівано повернуться на "Танці з зірками".

Як повідомляла Politeka, Ласточкін з "Маскараду" викликав фурор, давши актуальну для українців пораду.

Також Politeka писала, що Ласточкін з "Маскараду" у футболці в розпал осені спантеличив українців.