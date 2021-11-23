Молода дружина телеведучого, автора програми про подорожі "Світ навиворіт" Дмитра Комарова, модель і журналістка Олександра Кучеренко вразила умовами, в яких їй доводиться працювати.

Як пише Politeka.net, в Instagram у молодої телеведучої з'явилося фото, зроблене на засніженому стадіоні.

Олександра кучеренко, Діма комаров з дружиною

"Цей перший сніг я не забуду ніколи – як тільки провела пряме включення прямо з кромки футбольного поля)) сподіваюся, такі особливі умови сьогодні будуть тільки на руку Динамо в грі проти Баварії. А ви вдома під ковдрою дивитеся матч або, як і я, на засніженому стадіоні?",- підписала фото зірка.

У коментарях красуні залишили масу приємних слів.

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"Сподіваємося, що всі побажали перемоги!", "Як красиво", "яка чарівна посмішка", "Як красиво", "Сподіваємося, що всі побажали перемоги!", "Яка красуня, ось так перший сніг!", "Несподівано", "хороша, бережіть себе", - пишуть користувачі Мережі.

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