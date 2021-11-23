Молода дружина телеведучого, автора програми про подорожі "Світ навиворіт" Дмитра Комарова, модель і журналістка Олександра Кучеренко вразила умовами, в яких їй доводиться працювати.
Як пише Politeka.net, в Instagram у молодої телеведучої з'явилося фото, зроблене на засніженому стадіоні.
"Цей перший сніг я не забуду ніколи – як тільки провела пряме включення прямо з кромки футбольного поля)) сподіваюся, такі особливі умови сьогодні будуть тільки на руку Динамо в грі проти Баварії. А ви вдома під ковдрою дивитеся матч або, як і я, на засніженому стадіоні?",- підписала фото зірка.
У коментарях красуні залишили масу приємних слів.
Рідкісне фото Софії Ротару з батьком сколихнуло Мережу, як він виглядав: "Завжди в нашому серці..."
Пішов з життя народний артист України: "один з кращих в сучасності"
Українців чекають морози до -20: синоптик видала прогноз, якими будуть грудень і січень
НП в Одесі: літаки направляють в інші аеропорти
Десятки туристів з дітьми опинилися у вогняній пастці, деталі трагедії в Болгарії: "Двері заклинило"
"Сподіваємося, що всі побажали перемоги!", "Як красиво", "яка чарівна посмішка", "Як красиво", "Сподіваємося, що всі побажали перемоги!", "Яка красуня, ось так перший сніг!", "Несподівано", "хороша, бережіть себе", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Олександра Кучеренко розповіла про свої страхи і незвичайне захоплення: "мені досі...".
Як повідомляла Politeka, Олександра Кучеренко зачарувала образом поряд з іменитою спортсменкою: "найуспішніша...".
Також Politeka писала, що Олександра Кучеренко поділилася з українцями одкровенням:"з 18 років роблю...".