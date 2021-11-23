Молода дружина телеведучого, автора програми про подорожі "Світ навиворіт" Дмитра Комарова, модель і журналістка Олександра Кучеренко вразила умовами, в яких їй доводиться працювати.

Як пише Politeka.net, в Instagram у молодої телеведучої з'явилося фото, зроблене на засніженому стадіоні.

"Цей перший сніг я не забуду ніколи – як тільки провела пряме включення прямо з кромки футбольного поля)) сподіваюся, такі особливі умови сьогодні будуть тільки на руку Динамо в грі проти Баварії. А ви вдома під ковдрою дивитеся матч або, як і я, на засніженому стадіоні?",- підписала фото зірка.

У коментарях красуні залишили масу приємних слів.

"Сподіваємося, що всі побажали перемоги!", "Як красиво", "яка чарівна посмішка", "Як красиво", "Сподіваємося, що всі побажали перемоги!", "Яка красуня, ось так перший сніг!", "Несподівано", "хороша, бережіть себе", - пишуть користувачі Мережі.

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