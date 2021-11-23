Переможниця шоу "Холостяк", обраниця Михайла Заливако Анна Богдан показала, як вони з коханим знімаються в черговому популярному телепроекті.
Як пише Politeka.net, після закінчення проекту "Холостяк" Анна Богдан і Заливако не тільки залишилися разом, але також стали разом розвиватися як медійні особистості. Вони активно ведуть блог, співпрацюють з брендами, а також з'являються на відомих шоу.
Нещодавно Анна і Михайло Заливако стали гостями "Танців з зірками", де виконали вальс. Тепер вони вирішили взяти участь у зйомках популярного проекту про зірок «ЖВЛ». Про це Анна розповіла у себе в Instagram.
Парочка прийшла на скелелазіння, де продемонструвала справжню підтримку один одного. Коли Анна підіймалася на стіну, Михайло дбайливо підтримував її знизу.
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"Сьогодні у нас зйомки для "ЖВЛ". А ви хотіли б знятися для якогось телепроекту?",- підписала відео Анна.
Варто відзначити, що 78% підписників Анни були б не проти взяти участь в якомусь шоу.
Нагадаємо, що Анна Богдан засвітила квартиру, де живе з "Холостяком": "заповнили...".
Як повідомляла Politeka, Анна Богдан відхльостала Заливако прямо в ресторані:"незакритий гештальт".
Також Politeka писала, що Анна Богдан в ефектній сукні засвітила головне достоїнство:"ми готові".