Переможниця шоу "Холостяк", обраниця Михайла Заливако Анна Богдан показала, як вони з коханим знімаються в черговому популярному телепроекті.

Як пише Politeka.net, після закінчення проекту "Холостяк" Анна Богдан і Заливако не тільки залишилися разом, але також стали разом розвиватися як медійні особистості. Вони активно ведуть блог, співпрацюють з брендами, а також з'являються на відомих шоу.

Нещодавно Анна і Михайло Заливако стали гостями "Танців з зірками", де виконали вальс. Тепер вони вирішили взяти участь у зйомках популярного проекту про зірок «ЖВЛ». Про це Анна розповіла у себе в Instagram.

Парочка прийшла на скелелазіння, де продемонструвала справжню підтримку один одного. Коли Анна підіймалася на стіну, Михайло дбайливо підтримував її знизу.

"Сьогодні у нас зйомки для "ЖВЛ". А ви хотіли б знятися для якогось телепроекту?",- підписала відео Анна.

Варто відзначити, що 78% підписників Анни були б не проти взяти участь в якомусь шоу.

Нагадаємо, що Анна Богдан засвітила квартиру, де живе з "Холостяком": "заповнили...".

Як повідомляла Politeka, Анна Богдан відхльостала Заливако прямо в ресторані:"незакритий гештальт".

Також Politeka писала, що Анна Богдан в ефектній сукні засвітила головне достоїнство:"ми готові".