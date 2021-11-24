Відомий український музикант, лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк зізнався, чому в його новому кліпі з'явилася модель Наталія Гоций, з якою у нього був роман.
Як пише Politeka.net, в Instagram Андрій Хливнюк розповів подробиці створення кліпу.
Андрій Хливнюк розповів, що відправив Наталі, яка є для нього близькою людиною, пісню «Імперії впадуть». Дівчині трек дуже сподобався, тож Хливнюк поцікавився у неї, яким має бути кліп на цю пісню.
"Я й зараз посміхаюся, згадуючи її відповідь: “Кліп може бути яким завгодно, якщо у кадрі буду я", - зазначив Хливнюк.
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За його словами, він зрадів такій пропозиції, адже Наталя - суперзірка світового масштабу.
"Наталя заради нас скасувала одну зйомку і перенесла ще кілька, одразу після зйомок кліпу поїхала в аеропорт, де на неї чекала робота в Лондоні. Вона закохала знімальну групу своїм тактом і професіоналізмом", - похвалився Хливнюк.
Відзначимо, раніше модель зізнавалася, що її з музикантом пов'язували романтичні стосунки. Як відомо, 37-річна модель родом із України, але відома далеко за її межами.
Нагадаємо, що Хливнюк засвітився в обіймах дівчини:"це ж Трініті з Матриці".
Як повідомляла Politeka, Хливнюк показав екстремальне захоплення:"Фото ілюструє".
Також Politeka писала, що Хливнюк зняв у своєму кліпі дівчину, з якою крутив роман: "Натаха вогонь".