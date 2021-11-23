Українська прима-балерина і суддя проекту "Танці з зірками" Катерина Кухар розкрила себе з незвичного боку, розповівши про ще одну свою роботу.

Як відомо, крім виступів з балетом і зйомок на телебаченні Кухар вже кілька років виконує обов'язки директора Київського державного професійного хореографічного коледжу. Балерина час від часу розповідає і про цей бік свого життя, хоча зізнається, що через бюрократичні та інші проблеми ця робота буває дуже важкою.

Як пише Politeka.net, в новому пості на своїй сторінці в Instagram Кухар розповіла, що зараз студенти і педагоги коледжу активно готуються до свят, тому вона зайнята створенням розкладу, куди з такої нагоди для дітей внесли балет «Лускунчик».

Балерина також розповіла, що нещодавно коледж отримав у подарунок нову книгу заслуженого діяча мистецтв України Андрія Лягущенка "Український театр. Видатні діячі та менеджмент".

У своєму пості Кухар поділилася знімками, зробленими в коледжі. На одному з них балерина задумливо сидить на підвіконні перед відкритим вікном. На інших вона позувала з іншими діячами мистецтва.

Шанувальники підтримали балерину:

"Ти схожа на витвір мистецтва неповторна і безцінна", "погляд у майбутнє на чорно-білому фото, віщує процвітання і успіх, все у Вас вийде, і фарби заграють ще яскравіше", "але нашу прекрасну Кет завжди приємно бачити", "хочеться подякувати за те, що ви є і що робите таку важливу справу", "перше фото - ви як витончена порцелянова статуетка, така ніжна", - пишуть люди.

Нагадаємо, Ксенія Мішина поклала око на крісло судді "Танців з зірками" Кухар.

Як повідомляла Politeka, Кухар в рожевому пір'ї несподівано заспівала і кинулася в обійми ями.

Також Politeka писала, що чоловік Катерини Кухар Стоянов пояснив несподіване "поповнення" в їхній родині.