Відомий ресторатор, суддя "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво розповів, що його дивує в українській культурі і в українцях, здивувавши шанувальників.

Як пише Politeka.net, в Instagram чоловік вирішив поділитися своїми враженнями.

"Є деякі речі, які мені, іноземцю, не дуже зрозумілі. У Колумбії і Канаді все було по-іншому, і є речі, які дивні для мене", - зізнався Хіменес-Браво.

Шоумену незрозуміло, чому в Україні іменинник повинен організовувати свято для гостей. За його словами, в Канаді та Колумбії свято-сюрприз організовували для нього.

"Звичайно, справа не в грошах, просто я так не звик. Ось мені скоро буде 50, ювілей, потрібно буде всією цією організацією займатися", - зазначив він.

Ектора дивує щедра українська душа, адже шанувальники часто приносять йому в подарунок самогон, гречку і навіть картоплю.

Також артиста трохи зачіпають маніпуляції, коли його просять сфотографуватися для когось.

"Друзі, я із задоволенням) але такий спосіб мене ставить в незручне становище", - пояснює він.

Нагадаємо, що Ектор Хіменес-Браво в спальні показав головну жінку:"Ранок".

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