Колишня дружина українського виконавця Олексія Потапенка (Потапа), відомий продюсер Ірина Горова вразила мережу своїми одкровеннями.
Як пише Politeka.net, в Instagram у Маші Єфросиніної вийшов анонс інтерв'ю з продюсером і бізнес-вумен.
"Новий випуск #ОНихВсеГоворят присвячений сірому кардиналу @mozgi_group і @mozgientertainment Ірині Горовій. У колах шоубізнесу давним давно про Іру дізналися, як про дружину Потапа, продюсера його музичних проектів і ... надалі, як жінку, яка, розлучившись без публічних срачів з харизматичним і мега популярним чоловіком, примудрилася залишитися його партнером по бізнесу. Мало того, вона одна з перших, кому вдалося вибудувати з усіх проектів Мозгов свою якщо не імперію, то точно прибуткову кампанію!",- зазначила телеведуча.
У коментарях шанувальники стали розхвалювати інтерв'ю, відзначаючи, що Ірина справила на них величезне враження.
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"Дуже подобається", "Дуже надихаюче інтерв'ю. Зазвичай Ірина за кадром, тому завжди хотілося дізнатися про неї побільше", "Іра дуже цікава людина! Відкрила її з нового боку для себе!", "При перегляді інтерв'ю дуже захотілося попрацювати в "MOZGI Entertainment"! Які профі, енергетика, чіткість, творчість – ідеально", - пишуть користувачі Мережі.
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