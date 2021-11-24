Колишня дружина українського виконавця Олексія Потапенка (Потапа), відомий продюсер Ірина Горова вразила мережу своїми одкровеннями.

Як пише Politeka.net, в Instagram у Маші Єфросиніної вийшов анонс інтерв'ю з продюсером і бізнес-вумен.

"Новий випуск #ОНихВсеГоворят присвячений сірому кардиналу @mozgi_group і @mozgientertainment Ірині Горовій. У колах шоубізнесу давним давно про Іру дізналися, як про дружину Потапа, продюсера його музичних проектів і ... надалі, як жінку, яка, розлучившись без публічних срачів з харизматичним і мега популярним чоловіком, примудрилася залишитися його партнером по бізнесу. Мало того, вона одна з перших, кому вдалося вибудувати з усіх проектів Мозгов свою якщо не імперію, то точно прибуткову кампанію!",- зазначила телеведуча.

У коментарях шанувальники стали розхвалювати інтерв'ю, відзначаючи, що Ірина справила на них величезне враження.

"Дуже подобається", "Дуже надихаюче інтерв'ю. Зазвичай Ірина за кадром, тому завжди хотілося дізнатися про неї побільше", "Іра дуже цікава людина! Відкрила її з нового боку для себе!", "При перегляді інтерв'ю дуже захотілося попрацювати в "MOZGI Entertainment"! Які профі, енергетика, чіткість, творчість – ідеально", - пишуть користувачі Мережі.

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