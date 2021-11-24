Відома телеведуча і актриса Лілія Ребрик розчулила кадрами з фотосесії, яку вона днями влаштувала для своєї сім'ї - шанувальники прийшли в захват.

Як пише Politeka.net, 40-річна Ребрик вже почала готуватися до Нового року, влаштувавши незабутню зйомку на новорічних декораціях. Артистка показала шанувальникам відео про те, як проходила ця підготовка.

"Backstage #фотосесія", - коротко підписала фото зірка.

У коментарях зоряному сімейству залишили масу теплих слів.

"Молодша вся Татова!", "Дуже класна сім'я щастя вам", "Шикана пара і фотосесія в лавандовому кольорі супер", "Ви як завжди супер", "Дуже добре! Як завжди у вас неймовірні фото", "Зворушливо, до мурашок", "Які ж красиві і гармонійні! Щастя і любові", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Лілія Ребрик і Андрій Дикий разом вже більше 10 років. Разом вони виховують двох дочок. Їх роман зав'язався під час участі в проекті «Танці з зірками».

Нагадаємо, що Ребрик записала звернення до українців:"Хочу підняти важливу тему".

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