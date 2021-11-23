Дружина ведучого "Холостяка", "Холостячки" та інших шоу Григорія Решетника показала, як радіє теплу і сонцю далеко від України в новому пості на своїй сторінці в Instagram.
Про це пише Politeka.net.
Нещодавно Христина Решетник полетіла з України, повідомивши, що відправляється в подорож. При цьому вона зізналася, що це незвичайна поїздка, адже вона вперше за довгий час летить одна – без чоловіка і маленьких синів.
У новому пості Христина розкрила, що пунктом призначення для неї стала сонячна Аруба.
"Happy mama in Aruba (щаслива мама на Арубі – англ.). Кариби-one love", - написала Христина.
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Вона поділилася яскравими фото, на яких позувала на місцевому пляжі. Решетник була одягнена в жовту пляжну сукню з розрізом на спідниці. Вона стояла босяком біля самої води зі щасливою посмішкою на обличчі і високо піднятими руками.
Підписники тут же почали коментувати її пост.
"Нереальна красуня наша», «це взагалі любов", "Вау, ви - красуня, як завжди соковиті кольори. Гарного відпочинку", "ви супер захоплююся вами, Ви Така молодець. Гарного Вам відпочинку і плідної праці. Нехай все вдається", "Вау смілива Христина, так далеко одна без хлопців", "Ах, яка водичка", - пишуть люди.
Нагадаємо, дружина ведучого "Холостячки" Решетника похвалилася своїми красенями-чоловіками.
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