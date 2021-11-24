Маленька дочка відомої співачки Ані Лорак привернула до себе увагу, покрасувавшись перед камерою модною стрижкою і домашнім образом.
Як відомо, у Ані Лорак є єдина дочка-10-річна Соня. Співачка народила її в шлюбі з турецьким бізнесменом Муратом Налчаджіоглу. Пара кілька років тому розійшлася через зраду Мурата, і тепер Соня живе удвох з мамою.
Дівчинка вже активно веде свою сторінку в Instagram, де публікує нові фото і відео. На деяких кадрах вона явно намагається наслідувати більш дорослим блогеркам.
Як пише Politeka.net, цього разу Соня вирішила поділитися з підписникам своїм домашнім фото. На знімку дівчинка позувала прямо перед камерою. Раніше вона відмовилася від довгого волосся заради стильної короткої стрижки, а недавно освітлила два пасма у особи, тим самим зробивши свій образ яскравіше. На фото її зачіску можна було розглянути зблизька.
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Соня була одягнена в яскраво-зелений кардиган, який ефектно підкреслював її зовнішність. За спиною у дівчинки виднілася велика вивіска з написом "Модний вирок".
Підписники Соні відреагували на її пост.
"Ого, модний вирок!", "Моя Соня! Скидай більше фото", "Софія вау яка ти красива!", "дайте дівчинці побути дитиною!",- пишуть люди.
Нагадаємо, 10-річна дочка Ані Лорак влаштувала вдома недитячі танці в халаті.
Як повідомляла Politeka, Ані Лорак розповіла, як гартувала характер, показавши себе зовсім юною.
Також Politeka писала, що малолітня дочка Ані Лорак після манікюру взялася за експерименти з волоссям.