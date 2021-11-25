Відомий телеведучий Володимир Остапчук, який веде шоу "Маска" і "Співають всі", показав, скільки він заробляє.

Як передає Politeka.net, відомий телеведучий Володимир Остапчук розлучився зі своєю дружиною через 13 років шлюбу. За цей час вони обзавелися двома дітьми - донькою Емілією і сином Еваном. Незабаром він одружився з іншою дівчиною-юристом Христиною Гірняк. Також Володимир Остапчук веде шоу "Маска" і "Співають всі".

Так, цього разу телеведучий опублікував нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Володимира Остапчука часто запитують про те, скільки він заробляє. І нарешті, він зважився показати кількість грошей. Він йде по парковці та вказує жартома на машину, яка везе його гроші.

"Багато хто цікавиться, скільки грошей я заробляю. Ось, як би, машина бабки привезла. Паркуйте он там у дворі, зараз будемо вивантажувати", — пожартував Володимир Остапчук.

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