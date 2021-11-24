Українська співачка SHADU показала, як косметологічна процедура понівечила її обличчя і позбавила можливості нормально їсти і спати.

Як пише Politeka.net, своєю бідою Ксенія Шадурська (справжнє ім'я співачки) поділилася в Instagram.

Вона розповіла, що завжди хотіла позбутися від великих западин під очима з синюшним відтінком шкіри. Для цього співачка звернулася до лікаря-косметолога. Минулої п'ятниці вона пройшла необхідну процедуру, проте так пішла не за планом.

"У мене алергічна реакція! Таке іноді буває!... З суботи я з моторошним набряком на обличчі! Та шо тут говорити, це Повний Пі$$ $ єц, самі бачите! Три дні мені складно їсти, мені важко спати і пити! Два дні мене рятує тільки Німесил", - розповіла артистка.

Вона поділилася своїми фотографіями, на яких розкрила масштаби проблеми. На знімках можна побачити, що обличчя співачки сильно розпухло і стало непропорційним, а під очима утворилися великі червоні набряки.

SHADU зізналася, що її стан поки залишає бажати кращого.

"Мені дуже страшно, дуууууже! Жахливі думки лізуть в голову.... Я потію, кричу на всіх, плачу...", - розповіла співачка.

Вона додала, що залишається на зв'язку з доктором і працює над вирішенням проблеми. За словами лікаря, набряк повинен зійти протягом тижня.

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