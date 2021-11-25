Відома телеведуча Катя Осадча, яка веде авторську програму "Світське життя", показала архівні фото свого сина Іллю від першого шлюбу та молодого Юрія Горбунова.

Як передає Politeka.net, Катя Осадча прославилася як телеведуча. Вона веде авторську програму "Світське життя", де розкриває факти про зірок шоу-бізнесу. Як відомо, нещодавно Катя Осадча народила сина-Данила.

Так, цього разу телеведуча опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Катя Осадча перед робочою поїздкою вирішила оприлюднити архівні фото зі свого життя. Спочатку вона показала свого старшого сина Іллю в дитинстві, якому зараз вже 19 років. Нагадаємо, що Ілля Поліщук це син Каті Осадчої від першого шлюбу з Олегом Поліщуком.

Також, вона показала знімок з першого відпочинку з Юрієм Горбуновим в Корсиці. Нагадаємо, що вони в шлюбі з 2017-го року.

"Коли вночі залізла в архів. Наш перший спільний відпочинок в Корсиці", - розповіла Катя Осадча.

Раніше повідомлялося, Осадча без гриму та укладання показала, як пощастило 51-річному Горбунову: "З кожною дитиною все..."

Також, Осадча засвітила інтер'єр їх з Горбуновим особняка по сусідству з Каменських і Потапом: унікальні кадри

Politeka розповідала, Каменських виклала Осадчої, з ким зазвичай відзначає Новий Рік і чим вони займаються з Потапом 1 січня: "Підіймаємо келих і..."