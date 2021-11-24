Нещодавно в родині відомого танцюриста і судді шоу "Танці з зірками" Влада Ями відбулося поповнення, і хореограф показав реакцію малятка на перший сніг.

Як передає Politeka.net, Влад Яма є популярним танцюристом і хореографом. Він прославився своєю участю на шоу "Танці з зірками", після чого став суддею цього проєкту. Сам танцюрист починав з балету Олени Коляденко, в якому зміг проявити свій талант. Також у хореографа є дружина - Лілія.

Так, цього разу хореограф опублікував нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Влад Яма показує, як вони зібралися на сімейну прогулянку разом зі своєю малятком. Як відомо, нещодавно Влад Яма вирішив зробити подарунок своїй дружині та синові й завести собаку, вони завели цуценя пушона.

"Наша фешн - Діва", - сказав Влад Яма.

"Вона в шоці, перший сніг у житті", — прокоментувала дружина Влада Ями - Лілія.

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