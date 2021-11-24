Зірка дозволила зазирнути до себе

63-річна співачка Мадонна - багатодітна мати, яка іноді показує в мережі, чим займаються діти - цього разу зірка разом з дітьми також засвітила інтер'єр свого розкішного особняка.

Мадонна - мати шістьох дітей, іноді показує їх побут, передає Politeka.net.

Зірка 25 років тому народила першу дочку Лурдес, а 21 рік - Рокко. Також в її родині виховуються прийомні діти - 15-річна Мерсі Джеймс, дев'ятирічні близнючки Стелла і Естер і 16-річний Девід.

У новому Instagram артистка похвалилася змужнілим сином Девідом, який позував біля квітів.

"Не поспішайте", - написано під фото.

Також Мадонна зняла прийомних дочок - одна співала і грала на піаніно, а інша - лежала біля каміна.

Над каміном можна помітити портрет зірки свічки і квіти.

"Споглядання", - написала співачка.

Примітно, що крім дітей зірка засвітила інтер'єр свого розкішного особняка. Крім зазначеного каміна в світлому просторому залі, можна помітити дерев'яну підлогу, свічки, гарний посуд, і вікна з білими рамами.

У будинку, здається дуже затишна обстановка.

Зазначимо, Мадонна намагається часто вивозити прийомних дітей на їх батьківщину - в Малаві, разом з ними подорожують і рідні діти зірки.

Всі разом вони допомагають жителям бідної африканської країни в будівництві шкіл і розвитку системи охорони здоров'я.

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