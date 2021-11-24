Популярна українська співачка Наталія Могилевська показала, з ким проводить вечір на прогулянці, милуючись першим снігом і заодно вигулюючи свого пса.

Дуже часто Наталії приписують різні романи з чоловіками, з якими зірка просто дружить або просто добре знайома і спілкується. Причому знаменитість втомилася спростовувати плітки, тому не коментує їх.

Нещодавно в сторі в Instagram Могилевська показала, як виглядає по-справжньому романтичний і казковий вечір. Вона, як і багато українців, чекала першого снігу. Вчора якраз випав перший сніг, тому зірка поспішила на прогулянку зі своїм улюбленцем.

Могилевська свою собаку вигулює сама, проте цього разу до неї також приєднався загадковий чоловік, який також всіх жартівливо привітав з Новим роком, що наближається.

"Всім привіт, несподівано і прекрасно. Це сталося!» - пише під кадрами Могилевська, радіючи снігу.

Раніше зірка вирішила познайомити шанувальників зі своїм цікавим другом. Так, Могилевська опублікувала в Instagram спільне фото з чоловіком, який «завис» над річкою на флайборді.

Як розповіла Могилевська, її друг пропонує їй спробувати такий вид дозвілля.

"Знайомтеся: мій друг, який умовляє мене зайнятися флайбордингом і навчитися літати на воді. Як думаєте, страшно чи ні? Ви б ризикнули?",- написала співачка.

Нагадавши, Могилевська заговорила про глобальні зміни, викликавши захват.

Як повідомляла Politeka, Наталя Могилевська в компанії загадкового чоловіка похвалилася планами.

Також Politeka писала, що Могилевська без прикрас показала, що її чекає замість відпочинку на вихідних.