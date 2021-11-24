Відома українська спортсменка Ольга Харлан показала відео, зроблене на репетиції задля шоу "Танці з зірками" зі своїм хореографом Дмитром Дікусаром.
Ольга Харлан і Дмитро Дікусар дійшли до фіналу шоу "Танці з зірками" повідомляє Politeka.net. За зізнанням спортсменки, вона і не сподівалася, що опиниться у вирішальній грі.
30-річна олімпійська чемпіонка розповіла, що подолати довгий шлях у фінал їй допомогла підтримка і голосування глядачів.
Зараз Ольга Харлан і Дмитро Дікусар готуються до вирішальної гри і проводять багато часу на репетиції. Спортсменка записала відео, зроблене в залі.
"Закінчили репетицію", - написала чемпіонка.
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"Привіт! Ми закінчили свою репетицію, сьогодні вівторок і ми дуже погано виглядаємо", - посміхаючись, сказала спортсменка.
На що Дікусар посперечався з партнеркою: "Класно виглядаємо".
Пара розповіла, що готує цікавий номер для глядачів.
Зазначимо, у фінал пройшли зазначені Ольга Харлан і Дмитро Дікусар, а також Артур Логай і Анна Кареліна, Костя Войтенко та Роксоляна Малярчук.
Фінал конкурсу відбудеться 28 листопада.
Для спортсменки перемога на шоу - хороший шанс реабілітуватися після невдалого виступу на Олімпійських іграх в Токіо, де вона цього року вилетіла в першій же сутичці.
Нагадаємо, що Ольга Харлан за крок від перемоги на "Танцях з зірками" поділилася одкровенням про Дикусара
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