Спортсменка посміялася над собою

Відома українська спортсменка Ольга Харлан показала відео, зроблене на репетиції задля шоу "Танці з зірками" зі своїм хореографом Дмитром Дікусаром.

Ольга Харлан і Дмитро Дікусар дійшли до фіналу шоу "Танці з зірками" повідомляє Politeka.net. За зізнанням спортсменки, вона і не сподівалася, що опиниться у вирішальній грі.

30-річна олімпійська чемпіонка розповіла, що подолати довгий шлях у фінал їй допомогла підтримка і голосування глядачів.

Зараз Ольга Харлан і Дмитро Дікусар готуються до вирішальної гри і проводять багато часу на репетиції. Спортсменка записала відео, зроблене в залі.

"Закінчили репетицію", - написала чемпіонка.

"Привіт! Ми закінчили свою репетицію, сьогодні вівторок і ми дуже погано виглядаємо", - посміхаючись, сказала спортсменка.

На що Дікусар посперечався з партнеркою: "Класно виглядаємо".

Пара розповіла, що готує цікавий номер для глядачів.

Зазначимо, у фінал пройшли зазначені Ольга Харлан і Дмитро Дікусар, а також Артур Логай і Анна Кареліна, Костя Войтенко та Роксоляна Малярчук.

Фінал конкурсу відбудеться 28 листопада.

Для спортсменки перемога на шоу - хороший шанс реабілітуватися після невдалого виступу на Олімпійських іграх в Токіо, де вона цього року вилетіла в першій же сутичці.

Нагадаємо, що Ольга Харлан за крок від перемоги на "Танцях з зірками" поділилася одкровенням про Дикусара

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