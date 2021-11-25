Відомий український співак і чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес пожартував над Олександром Педаном та Іваном Дорном.

33-річний виконавець, який нещодавно повернувся не сцену після тривалої перерви, поділився у своєму Instagram новими кадрами.

Останнім часом Дантес часто з'являється на телебаченні, беручи участь в різних популярних програмах. Судячи з відео в його сторіз, на цей раз його чекали спільні зйомки з іншими знаменитостями, серед яких виявилися ведучий Олександр Педан і співак Іван Дорн.

На кадрах компанія перебувала в одній кімнаті з безліччю інших людей. Всі спокійно сиділи, явно в очікуванні якоїсь події, проте Педану явно не сиділося на місці. Шоумен пританцьовував на очах у всіх, наспівуючи якусь пісню. У себе на сторінці артист зізнався, що вона геть засіла у нього в голові.

Дантес ж був явно не в захваті від імпровізованого «концерту».

"Хлопці, якщо я коли постарію буду так само себе вести ... будь ласка, скажіть мені про це", - звернувся до своїх передплатників співак, натякнувши на вік свого колеги.

Втім, варто відзначити, що Педан всього лише на шість років старший Дантеса.

Нагадаємо, Дантес позбувся зайвого одягу і показав, як чекає Дорофєєву.

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