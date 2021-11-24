Артистка розповіла про своє життя

Відома співачка Камалія, яка вже багато років одружена з бізнесменом Мохаммадом Захуром, знялася в популярній програмі і здивувала зовнішністю українців.

44-річна українська співачка в 2003 році вийшла заміж за британо-пакистанського бізнесмена Мохаммада Захура, пише Politeka.net. Зараз подружжя живе в розкішному будинку і виховує двох дочок, Мірабеллу і Арабеллу.

У гості до сім'ї прийшла співачка і телеведуча Альона Вінницька, яка зняла сюжет для програми "Зірковий шлях" під час сніданку. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

На відео зірка розповіла про те, хто працює в їхньому будинку і про дорогі речі. При цьому вся сім'я сиділа за столом разом з Оленою Вінницькою.

У коментарях обговорили відео, торкнувшись зовнішність і характер співачки.

""пОняла?"😂колгоспниця на п'ятому десятку продовжує хвалитися шмотками 😂", " щось наші артисти здають позиції як постаріли 😢тітки якісь🤣"," на Повалій стає схожа!", "Камалія поправилася 😢", " а що з нею? Обабилася", " так, вона прекрасна мама і дружина. Але як співачка, вибачте, ні", "Камалія відмінна ❤️ В першу чергу прекрасна жінка, відмінна мати. І співає вона нормально", - написали користувачі Мережі.

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