Відома співачка Камалія, яка вже багато років одружена з бізнесменом Мохаммадом Захуром, знялася в популярній програмі і здивувала зовнішністю українців.
44-річна українська співачка в 2003 році вийшла заміж за британо-пакистанського бізнесмена Мохаммада Захура, пише Politeka.net. Зараз подружжя живе в розкішному будинку і виховує двох дочок, Мірабеллу і Арабеллу.
У гості до сім'ї прийшла співачка і телеведуча Альона Вінницька, яка зняла сюжет для програми "Зірковий шлях" під час сніданку. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
На відео зірка розповіла про те, хто працює в їхньому будинку і про дорогі речі. При цьому вся сім'я сиділа за столом разом з Оленою Вінницькою.
Рідкісне фото Софії Ротару з батьком сколихнуло Мережу, як він виглядав: "Завжди в нашому серці..."
Світ музики потрясло велике горе: не стало автора пісень Кіркорова і Магомаєва
На борту російського літака знайшли тіло, деталі трагедії: "Писав дружині, що любить"
Переможець "Холостячки" Олександр Еллерт не сумує після розриву з Мішиною: "Любов з першого погляду..."
Огневич несподівано звернулася до Хветкевича, якого вигнала з "Холостячки": "Андрій, я дуже..."
У коментарях обговорили відео, торкнувшись зовнішність і характер співачки.
""пОняла?"😂колгоспниця на п'ятому десятку продовжує хвалитися шмотками 😂", " щось наші артисти здають позиції як постаріли 😢тітки якісь🤣"," на Повалій стає схожа!", "Камалія поправилася 😢", " а що з нею? Обабилася", " так, вона прекрасна мама і дружина. Але як співачка, вибачте, ні", "Камалія відмінна ❤️ В першу чергу прекрасна жінка, відмінна мати. І співає вона нормально", - написали користувачі Мережі.
Нагадаємо, найбагатша співачка України з оберемком троянд примчала на свято до відомої блондинки
Також Politeka повідомляла, що замая багата співачка України Камалія розповіла про біду з дитиною, няня не встежила