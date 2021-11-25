Відома співачка і екс-учасниця групи "НеАнгели" Вікторія Смеюха, після скандалу зі Славою Камінською, вирушила по святих місцях.

Як передає Politeka.net, Вікторія Смеюха є відомою українською артисткою. Вона прославилася завдяки своїй участі в групі "НеАнгели". Нещодавно стало відомо, що між нею і славою Камінською стався скандал. Вікторія Смеюха зізналася, що колега знущалася над нею, тому вона вирішила поставити крапку в цій історії.

Так, цього разу співачка опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Вікторія Смеюха разом зі своєю сестрою вирушила по святих місцях у Києві. Вони гуляли біля Києво-Печерської Лаври.

"Так, так, так. Це саме вона - Лавра - найдавніша та одна з головних православних святинь", - розповіла Вікторія Смеюха.

"Я не просто насолоджувалася проведенням часу з сестрою, а й помножила радість зустрічі походом в Києво-Печерську Лавру", - поділилася емоціями співачка.

"15 років тому "Свята Трійця" привела мене до продюсера Юрія Нікітіна. З того моменту мене не покидає відчуття казки в душі", - розповіла Вікторія Смеюха.

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