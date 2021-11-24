Учасник "Холостячки"Макс Тарапата розповів про знайомство Злати Огневич з його батьками і родичами, і про те, як все пройшло.

Як повідомляє Politeka.net, учасник шоу "Холостячка" Макс Тарапата показав у своєму Instagram кадри зі знайомства Злати Огневич з його рідними, яке відбулося під час зйомок проекту.

За словами хлопця, багато глядачів дуже бурхливо відреагували на активність батьків, який розпитували Злату. Однак, він запевняє, що співачку дуже добре прийняли і в той момент учасник навіть подумав, що рідні сумніваються, а чи гідний він "Холостячки".

"Саме ці щирі, прямі і серйозні питання і чесні відповіді зробили це спілкування справжнім. Ми багато дізналися один про одного і змогли зблизитися. Для мене це був відмінний вечір в колі сім'ї! А кожен побачив те, що хотів побачити!",- написав Макс.

"По тому, як активно моя сім'я проявила інтерес до Злати, я зрозумів, що вони з великою повагою поставилися до неї", - підсумував претендент на серце Огневич.

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